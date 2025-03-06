У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение

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В ночь на 6 марта у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает РИА Новости .

Эпицентр находился в Тихом океане в 60 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.

Очаг располагался на глубине 85 км. Землетрясение силой 3-4 балла могли ощутить на Шикотане. Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на территории Сочи. Предположительно, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.