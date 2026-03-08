сегодня в 11:55

В Армавире полностью потушили пожар на нефтебазе

В краснодарском Армавире полностью справились с крупным возгоранием на территории нефтехранилища. Огонь удалось ликвидировать силами экстренных служб, сообщает Оперативный штаб — Краснодарский край .

Пожар возник в ночь на 8 марта. Причиной возгорания стали упавшие фрагменты беспилотного летательного аппарата.

Жертв и раненых в результате происшествия удалось избежать. Огонь охватил территорию размером около 700 квадратных метров.

Для борьбы с пламенем были задействованы масштабные силы: на место выехали 120 сотрудников и 38 машин специального назначения. В операции по тушению принимали участие работники МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что возгорание на нефтебазе в Армавире в Краснодарском крае локализовали на площади 700 квадратных метров.

