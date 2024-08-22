В Архангельске убитого человека выбросили в туалетную яму

Житель Архангельска убил своего друга и выбросил его тело в биотуалет

Житель Архангельска убил своего друга и выбросил его тело в биотуалет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в начале июня 2024 года: обвиняемый находился в квартире на острове Кего в Архангельске, где распивал алкоголь вместе с 39-летним знакомым. В процессе общения между ними возник конфликт, который привел к тому, что мужчина сначала избил своего оппонента кулаками и ногами, а также ударил его лбом по голове. В конечном итоге он выбросил тело в деревянную траншею ямного туалета квартиры.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело об убийстве передано в суд.

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