В Крыму украинец зарубил знакомого топором и попросился добровольцем на СВО

В Крыму гражданин Украины убил своего знакомого и заявил о готовности подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться в зону специальной военной операции, сообщает Baza .

16 августа в одном из домов поселка Зуя в Белогорском районе нашли тело 55-летнего Евгения Т. На шее у убитого обнаружили резано-рубленную рану. Также был найден топор, который стал орудием убийства, окровавленную одежду и отпечатки пальцев.

Правоохранительные органы оперативно вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 39-летний гражданин Украины Александр Ф. Мужчина родился в Луганской области и переехал в РФ после событий 2014 года. Однако российский паспорт он не получал и и продолжал жить с украинским.

В ходе допроса украинец признался в убийстве знакомого. По его словам, мужчину зарубил в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При этом почти сразу после задержания Александр заявил о своем желании заключить контракт и отправиться в зону СВО. К этому моменту родственникам погибшего еще даже не выдали тело для проведения похорон.

Ранее украинца задержали в Перу по подозрению в жестоком убийстве россиянки в местном лечебном центре. По словам задержанного, он решил убить подругу из-за «демона, который внедрился в тело женщины и захватил ее душу».