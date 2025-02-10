В Аргентине королева красоты спрятала более 22 кг кокаина в рюкзаке дочери

Инцидент произошел 5 февраля вблизи международного аэропорта города Сальта. Королеву красоты Мартину Оливу задержали вместе с 29-летним Густаво Толабой, известным в криминальных кругах по кличке Пес. Мужчину подозревают в работе на банду Los Bagayeros.

Девушка путешествовала с двумя малолетними дочерьми. В ходе проверки багажа одной из девочек правоохранители обнаружили партию кокаина весом 22,6 кг, завернутую в тонкий лист алюминия.

В настоящее время аргентинские полицейские проводят расследование с целью установления связи Оливы с группировкой наркоторговцев, которую возглавляет Кристиан Габриэль Палавесино, известный под кличкой Гринго. Он считался самым разыскиваемым и неуловимым преступником на севере Аргентины и был арестован в 2023 году.

Олива получила известность благодаря своей выдающейся карьерой в сфере конкурсов красоты, в том числе завоеванием титула «Мисс Оран». Помимо участия в конкурсах красоты, девушка владеет успешным бизнесом по продаже дорогой одежды и сумок через интернет.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро предложил легализовать кокаин и продавать его «как вино», чтобы победить наркокартели. Он утверждает, что кокаин не вреднее крепкого алкоголя.