Президент Колумбии выбрал кокаин вместо виски

Глава Колумбии хочет продавать кокаин как вино, потому что он не вреднее виски

Президент Колумбии Густаво Петро предложил легализовать кокаин и продавать его «как вино», чтобы победить наркокартели. На заседании Совета министров глава государства заявил, что кокаин не вреднее крепкого алкоголя, и «ученые это подтверждают», сообщают «Осторожно, новости» .

Петро уверен, что наркопорошок демонизируют в основном из-за политических и экономических интересов, а не из-за научной подтвержденности вреда от него. Человечеству и в первую очередь Южной и Северной Америкам больше угрожает фентанил — «аптечный препарат транснациональных корпораций США», сказал колумбийский лидер.

«Кокаин запрещен, потому что его производят в Латинской Америке. Не потому, что он хуже виски. Кокаин не хуже виски», — заявил Петро.

Президент также провел аналогии между сигаретами и вейпами. По его словам, продажа сигарет усиленно контролируется, в то время как «легальные» вейпы наносят больше вреда и угрожают молодому поколению.

Петро убежден, что нелегальный наркотрафик можно «легко ликвидировать», если легализовать кокаин по всему миру. По его словам, вырученные от легальных кокаиновых продаж деньги можно тратить на социальные программы, «чтобы дети не употребляли вино, алкоголь и не курили, как это происходит сегодня».