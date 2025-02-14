В Анапе загорелся волонтерский штаб «Шлагбаум»

сегодня в 20:05

В Анапе произошло крупное возгорание в здании пансионата. Общая площадь пожара составляет 1,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в понедельник вечером в станице Благовещенской. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят корпус для проживания и общепит. Всего спасатели эвакуировали 26 человек.

По предварительной информации, в результате крупного пожара погибших и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлечены 79 сотрудников МЧС и 25 единиц спецтехники.

Как пишет SHOT, горит волонтерский штаб «Шлагбаум» в пансионате «Зенит». В штабе собираются волонтеры, которые очищают Бугазскую косу от разлива мазута с танкеров.