В Амурской области полыхает мощный лесной пожар

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В Амурской области сильный лесной пожар подобрался вплотную к трассе из Благовещенска в город Свободный, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, пламя охватило уже тысячи деревьев, самая сложная обстановка сейчас наблюдается в районе села Москвитино.

«Водители на этом участке дороге буквально вынуждены ехать сквозь адское пламя», — говорится в сообщении.

Общая площадь пожаров составила более 3000 гектаров.

Ранее сообщалось, что украинские телефонные координаторы, по предварительной информации, могли обманом нанять людей, чтобы те устроили лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края. Были обнаружены следы поджигателей.