Украинские мошенники могли заставить людей поджечь лес в Забайкальском крае

Украинские телефонные координаторы, по предварительной информации, могли обманом нанять людей, чтобы те устроили лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края. Были обнаружены следы поджигателей, сообщает Mash .

Огонь распространяется вокруг населенного пункта Смоленка в Читинском районе. Горят частные дома, дачи, заповедная часть леса.

Читинский аэропорт Кадала временно был закрыт. Вокруг города и его окрестностей был черный дым.

Очевидцы поделились, что обнаружили следы поджогов. Там были закладки из древесины, следы, указывающие на использованием канистры, а также бутылки с маслом и множество веток.

В полиции поделились, что были задержаны три человека — они были в лесу. Правоохранители с ними побеседовали и составили протоколы.

В Забайкалье полыхают 42 лесных пожара на площади 380,5 тыс. гектаров. Огонь тушат 1,6 тыс. человек. Задействованы 253 единицы техники.