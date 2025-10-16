сегодня в 01:41

В Амурской области опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области. В результате ДТП погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД

Смертельное ДТП произошло в Свободненском районе области.

«Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — говорится в сообщении.

