В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей
Фото - © Freepik.com
Пожар произошел в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей недалеко от исторического центра Амстердама, сообщает «Лента.ру».
Огонь охватил здание вскоре после полуночи.
Как рассказал мэр Амстердама Фемке Халсемы, на данный момент основная задача властей — обеспечить благополучие и безопасность ближайших домов. В результате произошедшего обрушилась башня церкви.
В экстренных службах уточнили, что тлеющие угли от пожара разлетаются в сторону центра Амстердама.
Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году. Она была католическим храмом свыше 100 лет. В последнее время в здании проводили торжественные мероприятия.
