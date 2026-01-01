сегодня в 11:04

В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

Пожар произошел в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей недалеко от исторического центра Амстердама, сообщает «Лента.ру» .

Огонь охватил здание вскоре после полуночи.

Как рассказал мэр Амстердама Фемке Халсемы, на данный момент основная задача властей — обеспечить благополучие и безопасность ближайших домов. В результате произошедшего обрушилась башня церкви.

В экстренных службах уточнили, что тлеющие угли от пожара разлетаются в сторону центра Амстердама.

Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году. Она была католическим храмом свыше 100 лет. В последнее время в здании проводили торжественные мероприятия.

