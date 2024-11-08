В Амстердаме избили израильских болельщиков после матча УЕФА

В Амстердаме произошли волнения после матча Лиги Европы УЕФА, где встречались местный «Аякс» и израильская команда «Маккаби». В результате встречи «Аякс» одержал победу со счетом 5:0. Однако после окончания игры в городе начались массовые нападения на болельщиков израильского клуба. Судя по всему, эти провокации были тщательно подготовлены заранее, сообщает «Царьград» .

По информации Telegram-канала «Голос Израиля», в городе происходят массовые нападения на евреев, организованные тысячами джихадистов, в результате чего десятки человек получили ранения, а несколько пропали без вести.

Согласно неподтвержденным данным, зафиксированы случаи, когда автомобили целенаправленно наезжали на болельщиков «Маккаби». Также зафиксированы нападения с использованием ножей. Более того, людей выбрасывают в каналы. Пострадали десятки граждан. Организаторы этих нападений были осведомлены о месте проживания израильских болельщиков и поджидали их рядом с гостиницами.

Столкновения продолжаются уже очень долго. Израиль направил в Нидерланды самолеты и спасательную группу для срочной эвакуации своих граждан.