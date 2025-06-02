В американском городе Боулдер эвакуируют ряд районов после атаки на людей

Власти американского города Боулдер в штате Колорадо проводят эвакуацию ряда районов после сообщений об атаке на людей на улице, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на 13-й и Перл-стрит. По предварительной информации, есть жертвы.

По информации телеканала CBS News, в Боулдере неизвестный с "коктейлями Молотова" атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.

Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.