В Алтайском крае упал легкомоторный самолет
Mash: пилот погиб при падении легкомоторного самолета в Алтайском крае
Фото - © МЧС России
В Рубцовском районе Алтайского края упал легкомоторный частный самолет. Это произошло рядом с поселком Приозерный, сообщается на сайте МЧС РФ.
На место происшествия приехали пожарные и спасатели. Опубликовано фото, на котором видно, что самолет получил серьезные повреждения.
На борту легкомоторного самолета был только пилот. По данным Mash, он умер.
Ранее частный самолет разбился в Ставропольском крае. Во время инцидента погиб один человек.