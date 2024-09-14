В Алтайском крае упал легкомоторный самолет

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Mash: пилот погиб при падении легкомоторного самолета в Алтайском крае

В Рубцовском районе Алтайского края упал легкомоторный частный самолет. Это произошло рядом с поселком Приозерный, сообщается на сайте МЧС РФ .

На место происшествия приехали пожарные и спасатели. Опубликовано фото, на котором видно, что самолет получил серьезные повреждения.

На борту легкомоторного самолета был только пилот. По данным Mash, он умер.

Ранее частный самолет разбился в Ставропольском крае. Во время инцидента погиб один человек.