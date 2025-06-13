В Аланье более 600 туристов эвакуировали из-за пожара в отеле

В турецкой Аланье более 600 туристов эвакуировали из-за пожара в пятизвездочной гостинице, сообщает RT со ссылкой на агентство IHA.

В результате пожара верхние этажи отеля были покрыты густым дымом. Внутри оказались 622 туриста. Отмечается, что всех людей эвакуировали из здания.

Трое туристов госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США продолжает сложную операцию по спасению сухогруза Morning Midas, который уже неделю дрейфует в Тихом океане с горящим грузом из трех тысяч автомобилей.