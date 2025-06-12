Горящий сухогруз с тремя тысячами авто заблокирован у Аляски

Береговая охрана США продолжает сложную операцию по спасению сухогруза Morning Midas, который уже неделю дрейфует в Тихом океане с горящим грузом из трех тысяч автомобилей, сообщает РЕН ТВ .

Судно с 3 тысячами автомобилей на борту, включая 70 электрокаров и 681 гибрид, остаётся неподвижным уже седьмые сутки после возгорания в трюмах. Береговая охрана США подтверждает, что наиболее вероятной причиной пожара стали проблемы с транспортными средствами, оснащёнными литиевыми батареями.

Специалисты ведут непрерывную работу по полной ликвидации очагов возгорания, используя современные системы подачи инертного газа. Параллельно идёт подготовка к сложной буксировке 200-метрового судна — операция требует особой осторожности из-за риска возобновления пожаров и возможных повреждений корпуса.

Инцидент вновь обострил дискуссию о безопасности морских перевозок электромобилей. Отраслевые эксперты отмечают, что существующие стандарты пожаротушения на судах часто неэффективны против возгораний литиевых батарей. Власти Аляски уже усилили экологический мониторинг прибрежных вод, хотя официальные представители пока не сообщают о конкретных случаях загрязнения.

Окончательные выводы о причинах и последствиях инцидента будут сделаны после завершения всех спасательных операций и детального расследования.