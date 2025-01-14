В аэропорту Саратова сняли ограничения после атаки дронов

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В саратовском аэропорту Гагарин в 10:30 по московскому времени сняли ограничения на приземления и вылеты самолетов, сообщает Росавиация. Ограничения вводили на фоне атаки дронов на Татарстан.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — заявили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности полетов ограничения также вводились в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и в воздушной гавани Казани.

Утром 14 января украинские беспилотники атаковали Татарстан. Дроны уничтожали над Альметьевском и Казанью.