в аэропорту Орска введены временные ограничения на полеты
Аэропорт Орска Оренбургской области временно не принимает и не отправляет воздушные судна, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ночью силы ПВО отражали массовую атаку дронов. Число сбитых БПЛА, которые направлялись на Москву, за ночь достигло 30.