сегодня в 06:19

в аэропорту Орска введены временные ограничения на полеты

Аэропорт Орска Оренбургской области временно не принимает и не отправляет воздушные судна, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ночью силы ПВО отражали массовую атаку дронов. Число сбитых БПЛА, которые направлялись на Москву, за ночь достигло 30.