сегодня в 03:58

Число дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 30

Число сбитых БПЛА, которые направлялись на Москву, за ночь достигло 30, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

26 октября сообщалось о пяти сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву. За это время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

