сегодня в 02:57

В аэропорту Кувейта иранским БПЛА атакованы резервуары с топливом

Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

«Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников», — говорится в заявлении кувейтской армии.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.

