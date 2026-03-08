В аэропорту Кувейта иранским БПЛА атакованы резервуары с топливом
Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
«Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников», — говорится в заявлении кувейтской армии.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.
