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В аэропорту Казани временно не принимают и не отправляют рейсы

С 6 часов утра субботы введены временные ограничения на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Сейчас аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани Татарстана принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Последний раз ограничения в казанском аэропорту вводили 27 декабря. Он временно не работал на прием и отправку рейсов с 6 часов до 10 часов.