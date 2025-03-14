В аэропорту американского Денвера загорелся самолет

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Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера в Колорадо, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что пассажиры эвакуируются по крылу воздушного судна.

Как пишет издания, из самолета поднимается столб дыма.

Как сообщает SHOT, борт авиакомпании American Airlines, прилетевший из Колорадо-Спрингс, загорелся после посадки прямо на взлетно-посадочной полосе. По предварительной информации, у лайнера Boeing 737-800 загорелся топливный бак.

Ранее в США чуть не произошло столкновения пассажирского самолета американской авиакомпании Southwest Airlines с частным самолетом.