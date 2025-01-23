В аэропорт Шереметьево проник военный с боевой гранатой

В аэропорту Шереметьево задержан военнослужащий с боевой гранатой. Он хотел улететь во Владивосток, мужчину поймали на рамке металлодетектора, сообщает «112» .

Армеец хотел отправиться в дальневосточную столицу утром 23 января. При себе у него имелась граната без взрывателя. Боеприпас нашли во время досмотра, когда пассажир «запищал» на рамке металлодетектора.

Полиция задержала злоумышленника. Ему может грозить до 8 лет колонии по статье 222 Уголовного кодекса РФ (незаконная пересылка взрывчатых веществ).

Ранее в аэропорту Грозного задержали двух пассажирок с золотыми цепями на 19 миллионов рублей. Девушки хотели улететь в Турцию.

