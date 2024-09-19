В административном здании на востоке Москвы загорелась кровля

Происшествия

Кровля административного здания загорелась на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России.

«На улице Маленковского происходит загорание кровли административного здания», — говорится в сообщении.

Пожар был оперативно локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации»

В ликвидации возгорания участвуют 48 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее спасатели локализовали пожар в многоэтажном доме на Большом Сергиевском переулке.