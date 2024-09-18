На Большом Сергиевском переулке локализовали пожар в жилом доме
Спасатели локализовали пожар в многоэтажном доме на Большом Сергиевском переулке, сообщили в ГУ МЧС по Москве.
«Принятыми мерами в 22:15 огнеборцы локализовали пожар. Проводятся работы по ликвидации», — говорится в сообщении.
Вечером 18 сентября в квартире многоэтажного дома на Большом Сергиевском переулке произошел пожар. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже и чердачном помещении. В ликвидации пожара участвуют 19 человек и семь единиц техники.
О пострадавших не сообщается.