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На Большом Сергиевском переулке локализовали пожар в жилом доме

Спасатели локализовали пожар в многоэтажном доме на Большом Сергиевском переулке, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«Принятыми мерами в 22:15 огнеборцы локализовали пожар. Проводятся работы по ликвидации», — говорится в сообщении.

Вечером 18 сентября в квартире многоэтажного дома на Большом Сергиевском переулке произошел пожар. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже и чердачном помещении. В ликвидации пожара участвуют 19 человек и семь единиц техники.

О пострадавших не сообщается.