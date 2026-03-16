В Абу-Даби при падении ракеты погиб палестинец

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

В столице Объединенных Арабских Эмиратов произошла трагедия с гибелью человека. Местные власти подтвердили, что при падении ракеты погиб палестинец, сообщает РИА Новости.

По данным медиаофиса эмирата, ракета попала в легковой автомобиль на территории района Аль-Бахия. Удар пришелся непосредственно по транспортному средству.

В результате происшествия погиб гражданин Палестины, находившийся в машине. Компетентные службы Абу-Даби занимаются расследованием обстоятельств случившегося.

Дополнительные подробности происшествия пока не раскрываются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.