В Абу-Даби при падении ракеты погиб палестинец
В столице Объединенных Арабских Эмиратов произошла трагедия с гибелью человека. Местные власти подтвердили, что при падении ракеты погиб палестинец, сообщает РИА Новости.
По данным медиаофиса эмирата, ракета попала в легковой автомобиль на территории района Аль-Бахия. Удар пришелся непосредственно по транспортному средству.
В результате происшествия погиб гражданин Палестины, находившийся в машине. Компетентные службы Абу-Даби занимаются расследованием обстоятельств случившегося.
Дополнительные подробности происшествия пока не раскрываются.
