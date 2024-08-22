Узнал об измене и зарезал: на Маврикии жестоко убили педагога из Челябинска

29-летняя Залия Шамигулова из Челябинска пропала на Маврикии 17 августа. Позже ее тело с резаными ранами обнаружили закопанным в районе Ля-Мари, сообщает SHOT .

Девушка отправилась в путешествие в город Кюрпип с местным мужчиной, с которым познакомилась ранее. Об этом она сообщила подруге, но потом пропала. Знакомая Шамигуловой обратилась в полицию и посольство РФ.

На камерах видеонаблюдения видно, как педагог садится в автомобиль к тому самому мужчине. Подозреваемого нашли и доставили в отдел полиции, но он уверял, что высадил девушку в Кюрпипе. Однако накануне ее тело уже обнаружили в ходе рейда в городе Вакоа-Феникс.

Подозреваемым оказался житель города Катр-Борн, компьютерный инженер по имени Пурявирсингх. Он признался в убийстве и рассказал, что давно знал россиянку и собирался на ней жениться. Во время конфликта с Шамигуловой он узнал об измене и зарезал ее.

Ранее житель Украины Иван К., который подозревается в убийстве и расчленении россиянки Людмилы Л. в Перу, назвал мотив своего преступления. По его словам, он решил убить подругу из-за «демона», который, как ему показалось, вселился в Людмилу.