Уже три трупа: неадекваты травят кошек в Перове

В московском районе Перово местные жители обнаружили как минимум три трупа кошек. По предварительным данным, животных отравили, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

Очевидцы назвали людей, которые делают это, неадекватными. Местный житель снял на видео несчастных животных. На кадрах можно увидеть несколько трупов. Одна из кошек умирает прямо на снегу.

На видео есть и другие животные. Они прячутся под машинами. Там же стоят миски с молоком и кормом. Трупы животных забрали на экспертизу волонтеры.

«Сволочи!» — эмоционально прокомментировал происходящее автор видео.

Ранее в Сети опубликовали информацию о том, что в приюте для питомцев в Ломоносовском районе Ленинградской области начали массово погибать животные. Волонтеры считают, что причина в их недобросовестном содержании.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.