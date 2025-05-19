Уже опознал отец: найден труп женщины, пропавшей на сап-прогулке во Владивостоке

Найдено тело пропавшей женщины, уплывшей с партнером на сапе во Владивостоке

Найдено тело женщины, уплывшей с партнером на сапе и пропавшей во Владивостоке. Труп обнаружили в водах Тавричанского лимана, сообщает SHOT .

Мужчина и женщина исчезли во время прогулки на сапе 18 мая. Пара хотела плыть к поселку Тавричанка, но из-за непогоды им пришлось сменить маршрут. В итоге они поплыли к поселку Де-Фриз и пропали.

Позже в районе населенного пункта был обнаружен сап пары. Спасатели продолжили искали пропавших. В итоге они обнаружили тело женщины.

Погибшая — 35-летняя Елена. Ее уже опознал отец. О местоположении ее партнера, 46-летнего Виктора, до сих пор ничего не известно. Его поиски продолжаются.