Во Владивостоке пара исчезла во время прогулки на сапе

Baza: во Владивостоке ищут пару, исчезнувшую во время прогулки на сапе

Во Владивостоке спасатели и волонтеры вторые сутки ищут 46-летнего Виктора и 35-летнюю Елену, которые пропали во время прогулки на сапе. В ходе заплыва мужчина записывал своим друзьям видео и говорил, что погода ухудшается, сообщает Baza .

Пара отправилась в плавание на сапе днем 18 мая. Мужчина и женщина вышли на воду с района Второй речки и хотели плыть к поселку Тавричанка, однако из-за ухудшающейся погоды сменили маршрут и отправились к поселку Де-Фриз, который был ближе. С тех пор пара перестала выходить на связь.

Позже в районе Де-Фриза нашли сап, на котором плавали мужчина и женщина. Виктор и Елена по-прежнему считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Тем временем в Бурятии нашли останки украинского ученого Анатолия Новикова, который пропал в 2009 году по пути на Международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике.