«Ужасная страна»: дискредитировавшая армию россиянка публично разорвала паспорт

Краснодарские правоохранители проверяют информацию о том, что местная жительница публично разорвала свой паспорт посреди улицы. По их данным, ранее нарушительница уже привлекалась к ответственности за дискредитацию российской армии, сообщила пресс-служба городской полиции.

Недавно в местных пабликах появилась информация, что жительница микрорайона Музыкальный прямо на улице порвала свой российской паспорт и «кричала на всю округу, что Россия — ужасная страна». В начале июня, как утверждалось в посте, женщина также выкрикивала с балкона антироссийские лозунги.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка», — заявили в полиции Краснодара.

В силовых структурах добавили, что ранее нарушительница также привлекалась по административным статьям за публичную дискредитацию Вооруженных сил России и мелкое хулиганство.

Между тем в Госдуме рассказали, за что некоторых россиян могут лишить гражданства.