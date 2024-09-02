Ужасающая находка: тело ребенка в коробке обнаружили в шкафу дома в Бурятии

В частном доме в Бурятии обнаружили спрятанную в шкафу коробку с трупом ребенка

В частном доме в одном из муниципалитетов Бурятии обнаружили тело ребенка. Оно было спрятано в коробке в шкафу, сообщает «Царьград» .

Сотрудники межрайонного следственного отдела в Джиде предполагают, что малыша могли убить. Уже возбуждено уголовное дело.

Установлено, что тело ребенка было найдено в прихожей частного дома. Оно находилось в коробке, которая была зарыта глубоко в шкафу.

Способы, которыми силовики установили местонахождение тела, не раскрываются. Однако известно, что до ужасающей находки мать мальчика уже обращалась в полицию с заявлением о его исчезновении. Ребенка искали, но нашли уже мертвым.

В данный момент правоохранительные органы расследуют произошедшее, собирая сведения о потенциальных свидетелях и близких ребенка. Прокуратура заявила, что будет тщательно следить за расследованием дела. В качестве подозреваемого задержан отец малыша.