Узбекистан отправил РФ информацию о задержанном в связи с убийством Кириллова

Государственные органы власти Узбекистана направили в Россию всю информацию о задержанном гражданине страны, которого подозревают в убийстве главы РХБЗ ВС РФ, генерала Игоря Кириллова. Это было сделано после того, как Москва направила соответствующий запрос, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Узбекистан-24».

На своей родине, как сообщается, задержанный не был замечен в связях с террористами. Его ни разу не привлекали к ответственности.

До этого в МВД Узбекистана сказали, что ведомство активно работает над расследованием. Это происходит потому, что подозреваемый в теракте — гражданин их страны.

17 декабря рядом с подъездом дома на Рязанском проспекте в Москве прозвучал взрыв. Во время теракта умерли Кириллов и его помощник. Следователи считают, что взрывчатку поместили в самокат, стоящий рядом с домом.

Сотрудники правоохранительных органов собираются запросить арест подозреваемого.