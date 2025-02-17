Узбек-извращенец облапал 17-летнюю девушку во время давки в Мосметро

МК: мигрант домогался несовершеннолетней во время давки в московском метро

Утром в понедельник 17-летняя девушка ехала в вагоне московского метро и почувствовала, что ее трогает в интимных местах незнакомый мужчина, который оказался уроженцем Узбекистана, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в утренний час пик, когда в вагоне было много человек, из-за чего образовалась давка. Люди стояли вплотную друг к другу.

17 летняя пассажирка ехала в этом же вагоне. Где-то между станциями «Киевская» и «Парк Победы» она вдруг почувствовала, что кто-то касается ее в интимных местах.

Оказалось, что руки распускал уроженец Узбекистана, который ехал рядом с девушкой. Произошедшее зафиксировала камера. Полицейские задержали мужчину.

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