Увлекся работой: экскаваторщик пробурил дыру в подземном переходе в Москве
Возле станции метро в Москве экскаваторщик пробурил дыру в подземном переходе
Фото - © Татьяна Степанищева / Фотобанк Лори
Экскаваторщик в Москве слишком увлекся работой. Он пробурил дыру в подземном переходе у станции метро «Улица Академика Янгеля», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Люди начали быстро покидать подземный переход. На их головы посыпались камни.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели.
Ранее в Москве на станции метро «Люблино» лысый мужчина угрожал убийством машинисту поезда из-за того, что вагон, в котором он находился, сильно трясло. Пассажир находился в нетрезвом состоянии.