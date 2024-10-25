Увлекся работой: экскаваторщик пробурил дыру в подземном переходе в Москве

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Возле станции метро в Москве экскаваторщик пробурил дыру в подземном переходе

Экскаваторщик в Москве слишком увлекся работой. Он пробурил дыру в подземном переходе у станции метро «Улица Академика Янгеля», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Люди начали быстро покидать подземный переход. На их головы посыпались камни.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

Ранее в Москве на станции метро «Люблино» лысый мужчина угрожал убийством машинисту поезда из-за того, что вагон, в котором он находился, сильно трясло. Пассажир находился в нетрезвом состоянии.