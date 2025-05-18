Увез за 10 км: стали известны подробности убийства с расчленением в Москве

Мужчина, который убил и расчленил своего знакомого в Москве, спрятал останки своей жертвы в 10 км от места расправы, сообщает SHOT .

35-летний Кирилл В. из Ульяновска расправился со своим знакомым в квартире одной из многоэтажек на Дмитровском шоссе на северо-западе столицы. Затем злоумышленник расчленил тело и разложил его по двум спортивным сумкам, которые отвез в район Южное Медведково и парк «Яуза».

В ночь на воскресенье одну из сумок с фрагментами человеческого тела обнаружили около жилого дома на Заповедной улице, вторую у дома на улице Менжинского в парке «Яуза».

По предварительной информации, убитым является 48-летний житель Москвы Арсений П. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют причины жестокого убийства.