Мужчина расчленил знакомого и упаковал его тело в две сумки в столице

Мужчина 1989 года рождения убил знакомого, расчленил тело и разложил в две сумки, которые потом вынес на улицу Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

В ночь на воскресенье около жилого дома на улице Заповедной в Москве нашли черную сумку, где было тело мужчины без конечностей. Позднее в парке «Яуза» у дома на улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, где были фрагменты тела.

По данным адресам сразу же выехали следователи и криминалисты. Они осмотрели места происшествий, опросили местных жителей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Специалисты установили личность злоумышленника. Им оказался знакомый потерпевшего 1989 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение СКР. С ним проводят следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).