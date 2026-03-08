Утром 8 марта Израиль восемь раз ударил по Бейруту

За утро 8 марта израильская авиация осуществила восемь ударов по южным окраинам Бейрута. Самолеты ВВС Израиля провели серию атак на южный пригород столицы Ливана, Дахию, в районе расположения объектов шиитской группировки «Хезболла», сообщает ТАСС .

«Неприятельская авиация совершила за утро восемь авианалетов на кварталы, покинутые жителями. В ряде мест раздались мощные взрывы, где ракеты поразили подземные сооружения и склады», — сообщил источник в структурах гражданской обороны.

Район ударов окутан плотным дымом, в атмосфере чувствуется запах гари.

Ранее точечный авиаудар был нанесен по отелю «Рамада» в районе набережной Рауша в Бейруте. По данным министерства здравоохранения страны, в результате этой атаки четыре человека погибли, десять получили ранения.

Представители израильской армии заявили, что целью являлась ликвидация командиров Корпуса стражей исламской революции (элитное формирование вооруженных сил Ирана), находившихся на территории Ливана. Официальные власти пока не прокомментировали произошедшее.

