сегодня в 12:16

Утонувшие подростки в Ленобласти пытались уйти от погони полиции

Утонувшие в машине пьяные подростки в Ленобласти пытались уйти от полицейской погони. Всего в иномарке было пять человек от 14 до 16 лет, сообщает РЕН ТВ.

Два человека выжили в результате происшествия. Ребята сами добрались до берега.

Один из пострадавших, 16-летний Николай, получил травмы головы, плеча, ссадины и переохлаждение. Сейчас подросток в удовлетворительном состоянии.

У второго выжившего, 14-летнего Матвея, диагностировали травмы головы, закрытый перелом левого бедра, ссадины и переохлаждение. Он тоже в удовлетворительном состоянии.

Двое подростков погибли в результате падения автомобиля Skoda в реку у поселка Рощино Ленинградской области. Трагедия произошла ночью в поселке Рощино.