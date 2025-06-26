Утечка гелия: хлопок произошел в стоматологии на севере Москвы

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Хлопок в стоматологии в Москве произошел из-за гелия в аппарате МРТ

Специалисты отреагировали на происшествие на севере столицы. В стоматологии на улице Усиевича произошел хлопок, сообщает Telegram-канал «МЧС Москвы».

Звуки были слышны из помещения клиники. Оказалось, что хлопок произошел из-за технологического процесса аппарата МРТ с выходом гелия.

Сейчас обстановка на месте спокойная. Никто не пострадал, а помощь сотрудников МЧС не понадобилась.

Ранее взрыв произошел в девятиэтажке на севере Москвы. По предварительным данным, погиб один человек.