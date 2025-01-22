Устройство для курения взорвалось во рту российского ребенка

IQOS взорвался во рту ребенка в Новокузнецке

В Новокузнецке подросток использовал систему для нагревания табака IQOS, которая взорвалась у него во рту. Ребенок получил ожоги средней степени тяжести, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на новокузнецкого мэра Дениса Ильина.

По словам градоначальника, подростка ранило взорвавшимся зарядным устройством от «Айкоса». Ильин посоветовал родителям обратить внимание на произошедшее.

«Напомним, конструкция устройства имеет нагревательные керамические элементы. Во время зарядки устройство нельзя держать во рту», — написал глава Новокузнецка.

Ранее в Кузбассе обеспокоились видео, на котором младшеклассники дерутся в школьном кабинете. По словам местного жителя, дети «бьют всех подряд» и постоянно устраивают стычки.