Бьют всех подряд: житель Кузбасса обеспокоен драками среди младших школьников

Третьеклассники Киселевска устраивают драки, пока учитель не видит

Видео с дракой среди учеников третьего класса одной из школ кузбасского города Киселевск, опубликованное в местном Telegram-канале, вызвало тревогу у жителей, сообщает Сiбдепо .

По словам автора видео, в третьем классе постоянно возникают драки, причем «бьют всех подряд».

«<…> Где учителя?», — резонно задается вопросом автор видеоролика.

По его мнению, именно педагоги должны нести ответственность за решение конфликтов среди учеников и их безопасность во время пребывания в школе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа школьников избивает своего сверстника в поселке Черемухово на Урале.