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Устроивший резню в турецкой мечети записывал теракт на видео

Устроивший теракт во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции снимал происходящее и свои действия на видео. Кадры опубликовал Mash .

На кадрах видно, как преступник идет быстрым шагом в саду турецкой мечети. Люди в ужасе разбегаются, некоторые не успевают понять, что происходит.

Напавшего задержали и увезли в полицию. Сейчас его допрашивают.

Напавший на мечеть Эскишехир-Тепебаши был вооружен топором и ножом.

На нем была маска с принтом в виде черепа и шеврон нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Совершивший нападение ранил ножом семь человек и одного зарубил насмерть топором.

Местные жители в социальных сетях назвали его «турецким Брейвиком», который в 2011 году устроил теракт в Осло и убил 77 человек.