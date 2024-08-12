Террорист с топором напал на мечеть в Турции

Мужчина, вооруженный топором и ножом, напал на мечеть Эскишехир-Тепебаши. В результате нападения семь человек пострадали и один погиб, сообщает Mash .

На нем была маска с принтом в виде черепа и шеврон нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Совершивший нападение ранил ножом семь человек и одного зарубил насмерть топором.

Полиция задержала преступника. Местные жители в социальных сетях назвали его «турецким Брейвиком», который в 2011 году устроил теракт в Осло и убил 77 человек.

Ранее стало известно, как выглядит дом экс-главы Сергокалы Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в нападении на православный храм и на синагогу в Дербенте.