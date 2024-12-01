Устроили фотосессию: сирийские боевики захватили российский «Панцирь» в Алеппо

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Террористы сделали фото на фоне российского «Панциря», захваченного в Сирии

Боевики сделали совместное фото на фоне захваченного российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в Сирии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» .

«Зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь“ российского производства захвачен боевиками в Алеппо», — говорится в публикации.

При этом других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее Военно-воздушные силы Сирии сорвали наступление боевиков, нанося удары по колонне бронетехники протурецких боевиков.

В конце ноября боевики совершили масштабную атаку на позиции правительственных сил в Алеппо. В результате они заняли Урм-эль-Кубру, 13 населенных пунктов и самую крупную военную базу сирийской армии в этом районе.