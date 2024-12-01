ВВС Сирии разбили колонну бронетехники боевиков

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«Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику», — заявил источник в силовых структурах Сирии.

Ранее агентство Reuters сообщало, что повстанцы из Свободной сирийской армии полностью захватили провинцию Идлиб, расположенную на северо-западе Сирии, а также контролируют несколько частей города Алеппо.

В свою очередь руководство ВС Сирии заявило о перемещении подразделений в рамках стратегии по укреплению оборонительных рубежей для предотвращений подобных нападений.