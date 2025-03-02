Установлена личность одного из стрелявших по полицейским в Абхазии

Установлен один из нападавших на избирательный участок в Абхазии, это Нурик Смыр, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в ходе ответного огня он получил ранение и сейчас находится в больнице.

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в сегодня проходили выборы президента республики.

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов. 1 марта в 20:00 по московскому времени прекратили работу все 154 участка для голосования, включая два на территории России — в столице и Карачаево-Черкесской Республике.