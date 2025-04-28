Устанавливали ненужное оборудование: аферисты обманули 17 пенсионеров в Москве

В Москве мошенники обманули 17 пенсионеров, заставив их установить в квартирах дорогое защитное оборудование, в котором не было необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Всего правоохранители задержали двух женщин и семерых мужчин. Их подозревают в хищении денег у 17 граждан.

По данным следствия, мошенники под видом сотрудников известной региональной организации ходили по квартирам и предлагали свои услуги пенсионерам. Они рассказывали гражданам о перепадах напряжения, из-за которых сгорала бытовая техника, и о пожарах.

Вводя пожилых людей в заблуждение, аферисты заставляли их соглашаться на установку дорогого и ненужного защитного оборудования. За «работу» мошенники брали от 10 до 80 тыс. рублей. Всего были обмануты 17 пенсионеров.

В результате были возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили спецформу, удостоверения и банковские карты. Фигурантам уже избрали меры пресечения.

Также устанавливается причастность задержанных к другим подобным делам.

Ранее аферисты развели 79-летнего жителя Москвы на 10 млн рублей после звонка о замене домофона в подъезде. Затем они сообщили об «атаке мошенников» и убедили его перевести средства якобы на безопасные счета.