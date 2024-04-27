Уссурийские снайперы помогли спасти из-под ударов ВСУ женщину и ее детей

Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под удара артиллерии и FPV-дронов ВСУ женщину с детьми. Они взяли шефство над семьей и будут им помогать, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные возвращались в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра, когда заметили машину. В ней находились женщина и двое маленьких детей, которые подверглись ударам ВСУ и дронов-камикадзе.

Десантники укрыли женщину и ее ребенка от обстрела, а затем открыли огонь по украинским БПЛА. На помощь военным пришел командир группы. Ему удалось эвакуировать семью и боевых товарищей, которые получили ранения.

После того, как все вышли в безопасный район, пострадавшему несовершеннолетнему мальчику и военнослужащим оказали первую помощь. На данный момент угрозы их жизни и здоровью нет.

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