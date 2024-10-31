Условные сроки: кузбассовцы обвиняются в хищении 24 млн руб

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области заявил, что в Кемерове вынесли обвинительный приговор 8 фигурантам по деле о хищении более 24 миллионов рублей, сообщает «Сiбдепо» .

«Суд установил, что восемь жителей региона предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, совершив хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 24 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Они украли деньги, выделенные крестьянским хозяйствам в виде грантов на развитие семейных ферм в рамках госпрограммы. Среди организаторов были специалист Минсельхоза и ее знакомая: они имели доступ к печатям и расчетным счетам подставных предпринимателей и юрлиц.

УФСБ России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Фигурантов признали виновными и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательном сроком 3 года. Также им назначены штрафы от 100 до 200 тыс. рублей.